Президент «Барселоны» Жоан Лапорта несколько часов назад назвал клубы, которые поддерживают Суперлигу, и включил в этот список «Рому». Клуб Серии А теперь выпустил заявление.

«Рома» вновь заявляет, что не поддерживает ни один проект, связанный с так называемой Суперлигой. Клуб никогда не менял своей позиции по этому вопросу и не вступал в какие-либо дискуссии о выборе другого пути, кроме совместной работы клубов через Европейскую ассоциацию клубов при партнёрстве и сотрудничестве с УЕФА и ФИФА», - говорится в заявлении.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.