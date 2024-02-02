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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» исключил важного игрока основы из заявки на Лигу чемпионов

02 Февраля 2024 • 19:40 Комментировать

Действующий чемпион Италии «Наполи» исключил Петра Зелиньски из заявки на плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Об этом в своих соцсетях отрапортовал инсайдер Фабрицио Романо. Это связано с тем, что грядущим летом Зелиньски переберётся с огромной вероятностью в новый клуб, которым станет миланский «Интер», лидер Серии А.

Ранее Зелиньски отказался продлевать контракт с «адзурри», а в «Наполи» такой жест со стороны многолетнего игрока команды, мягко говоря, не приняли.

Зелиньски является игроком «Наполи» уже восьмой год – с лета 2016 года.

«Наполи» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Пётр Зелиньски
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