Наппи назвал лучший трансфер «Фиорентины» этой зимой

Бывший игрок «Фиорентины» Марко Наппи в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную кампанию клуба из Флоренции.

— Если говорить о зимних трансферах, то выделяется переход Белотти в «Фиорентину». Это великолепный футболист, который может стать лидером команды. «Фиорентине» нужен был сильный нападающий, те форварды, которые в команде сейчас, сильно уступают Белотти. Самое главное, что Винченцо Итальяно получил не просто бомбардира, а человека, который изменит игру. Белотти хорош не только своими голами, но и работой на команду, — сказал Наппи.

«Фиорентина» арендовала 30-летнего Андреа Беллоти у «Ромы». В текущем сезоне форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал два ассиста.