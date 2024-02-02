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Наппи назвал лучший трансфер «Фиорентины» этой зимой эксклюзив

02 Февраля 2024 • 16:32 Комментировать
Лечче
...
Фиорентина
1 3.85 X 3.35 2 2.10
Через 4 ч. 39 мин.

Бывший игрок «Фиорентины» Марко Наппи в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную кампанию клуба из Флоренции.

— Если говорить о зимних трансферах, то выделяется переход Белотти в «Фиорентину». Это великолепный футболист, который может стать лидером команды. «Фиорентине» нужен был сильный нападающий, те форварды, которые в команде сейчас, сильно уступают Белотти. Самое главное, что Винченцо Итальяно получил не просто бомбардира, а человека, который изменит игру. Белотти хорош не только своими голами, но и работой на команду, — сказал Наппи.

«Фиорентина» арендовала 30-летнего Андреа Беллоти у «Ромы». В текущем сезоне форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал два ассиста.

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