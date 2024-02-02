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Чемпионат Италии. Серия А

​Жером Боатенг – игрок «Салернитаны» официально

02 Февраля 2024 • 14:45 Комментировать
Торино
...
Салернитана
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04.02 14:30

«Салернитана» объявила о переходе в свои ряды защитника Жерома Боатенга. 35-летний футболист заключил с клубом Серии А трудовое соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. Боатенг будет выступать за «Салернитану» под пятым номером.

Стоит сказать, что с лета Боатенг пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Лиона». Защитник известен главным образом по выступлениям за «Баварию».

«Салернитана» на текущий момент занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 4 февраля, - против «Торино» на выезде.

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