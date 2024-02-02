«Салернитана» объявила о переходе в свои ряды защитника Жерома Боатенга. 35-летний футболист заключил с клубом Серии А трудовое соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. Боатенг будет выступать за «Салернитану» под пятым номером.

Стоит сказать, что с лета Боатенг пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Лиона». Защитник известен главным образом по выступлениям за «Баварию».

«Салернитана» на текущий момент занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 4 февраля, - против «Торино» на выезде.