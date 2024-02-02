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Чемпионат Италии. Серия А

Проведель договаривается с «Лацио» о новом контракте

02 Февраля 2024 • 13:53 Комментировать

Вратарь римского «Лацио» Иван Проведель, который имеет русские корни, начал переговоры с итальянским клубом о пролонгации сотрудничества.

«Он ведет разговоры, равно как и другие футболисты «Лацио». Однако пока нет ничего конкретного», - рассказал «Спорт-Экспрессу» агент футболиста Джованни Рава.

Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2027 года. Проведель обсуждает с «орлами» продление соглашения до 2028 года.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 29 поединках, в которых пропустил 30 мячей. «Лацио» занимает шестое место в чемпионате Италии после 21 тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Иван Проведель
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