​Ибрагимович хочет реформировать «Милан» по принципам «Аякса»

Златан Ибрагимович еще присматривается к организации «Милана», но уже сделал кое-какие выводы и составил «бизнес-план» - то, каким клуб должен стать для того, чтобы вернуть себе славу и, к тому же, приносить прибыль.

Как уточняет издание Tuttosport, проанализировавшее ситуацию и всю просачивающуюся информацию, Ибрагимович хочет реформировать «Милан» по принципам амстердамского «Аякса», который самостоятельно выращивает звезд и распродает, успевая при этом еще и побывать на вершине европейского футбола.

Так было в 90-е, так было и при Ибрагимовиче в первой половине «нулевых», так было с «Аяксом» и недавно, в 2018-2019.