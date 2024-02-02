​«Милан» уступил молодого игрока «Палермо»

Шака Траоре, игрок юношеского «Милана», продолжит карьеру в итальянской Серии Б - его нынешний клуб уступил его «Палермо». Соглашение рассчитано на полгода - иными словами, речь идет о временной аренде игрока.

Не так давно, ровно месяц тому назад, Шака забил свой первый гол за «Милан». По легкой иронии судьбы, это случилось в игре против другого островного клуба - но не с Сицилии, как в случае с «Палермо», а с Сардинии. Речь, конечно же, о «Кальяри».

Напомним, что «Милан» занимает в настоящий момент третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В следующем туре он сыграет с «Фрозиноне».