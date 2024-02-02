​«Милан» не хочет расставаться с Клинтоном

Итальянский «Милан» дал понять, что не хочет расставаться с игроком своего юношеского состава Клинтоном Нсьяла-Макенго, которого пытается переманить в свой состав французский «Ланс», и не только он - а также «Осер» и «Лилль».

Руководство «Милана» сперва было настроено продать или хотя бы сдать Клинтона в аренду, но сейчас изменило свое мнение. Это сигнал большого доверия к французскому игроку, уточняет pianetamilan.it.

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в следующем туре Серии А клубу предстоит сыграть с «Фрозиноне».