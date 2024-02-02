​Бывшая звезда «Милана» получила диплом спортивного директора

Бывший нападающий «Милана» и сборной Италии Даниэле Массаро в скором времени может стать спортивным директором в каком-либо клубе Серии А (или лигой пониже). Он получил диплом спортивного директора и может заниматься этим делом вполне официально.

Для этого ему пришлось пройти курс из 144 часов теории. Любопытно, что вместе с ним эти же курсы прошел не кто иной, как легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон. Он, в отличие от Массаро, расцвет которого пришелся на середину 90-х годов прошлого столетия, закончил карьеру лишь недавно - прошлым летом.

Массаро выступал за «Милан» с 1986 по 1995 год.