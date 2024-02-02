Нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс объявил о том, что станет отцом, он сделал это посредством социальных сетей. Рейндерс, перебравшийся в «Милан» прошлым летом, выложил фотографию, на которой обнимает свою гражданскую супругу Марину с животом в продвинутой стадии беременности. Так что в скором семейство «миланиста» пополнится.В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А. В следующем туре клуб сыграет на выезде с «Фрозиноне». В последний раз клуб становился чемпионом Италии два года тому назад - в 2022 году.
Рейндерс объявил, что станет отцом
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