«Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи»

«Кальяри» взял в аренду у «Наполи» 23-летнего атакующего полузащитника Джанлуку Гаэтано. О трансфере сообщает авторитетный портал Transfermarkt, соцсети обоих клубов пока молчат.

Гаэтано 23 года, в этом сезоне он не столь регулярно играет в составе «Наполи». Так, за «адзурри» у него накопилось 13 матчей во всех официальных туринрах, в них он оформил один гол и одну голевую передачу.

Контракт Гаэтано с «Наполи» рассчитан до середины лета 2025 года, стоимость нового игрока «Кальяри» по версии Transfermarkt – 4,5 млн евро.

Ранее «Кальяри» усилился знаменитым колумбийским защитником Йерри Миной.