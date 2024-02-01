Атакующий полузащитник «Эмполи» и молодёжной сборной Италии Томмазо Бальданци стал игроком итальянского топ-клуба – «Ромы». Об этом сообщают соцсети столичного клуба.

Бальданци всего 20 лет, выступать за новый клуб он будет под 35-м номером на спине. Transfermarkt оценивает стоимость нового игрока в составе «Ромы» в 15 млн евро. В этом сезоне на счету молодого футболиста 14 матчей Серии А за родной «Эмполи», в которых он забил два гола.

Заплатила «Рома» «Эмполи» за нового игрока, судя по данным Transfermarkt, 10 млн евро. Контракт подписан до середины 2028 года.

«Эмполи», напомним, отчаянно сражается за выживание в Серии А и идёт в таблице лишь на 19-м месте.