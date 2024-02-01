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Манчини рискует потерять работу

01 Февраля 2024 • 18:18 Комментировать

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини рискует лишиться работы. Об этом докладывает инсайдер Николо Скира в своей социальной сети.

Всё дело в том, что в Федерации футбола Саудовской Аравии крайне недовольны выступлением его команды на Кубке Азии. Турнир саудовцы уже покинули, вылетев в серии пенальти от сборной Южной Кореи на стадии 1/8 финала.

На групповом этапе саудовцы в рамках группы F заняли первое место с семью баллами. Соперниками команды выступили сборные Кыргызстана, Таиланда и Омана.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии
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