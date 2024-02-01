Абсолютный аутсайдер сезона итальянской Серии А, «Салернитана» взяла у «Милана» в аренду 21-летнего защитника Марко Пеллегрино.

Соглашение между клубами по молодому игроку рассчитано до конца текущего сезона. В «Салернитане» Пеллегрино обрёл 24-й номер на спине.

В «Милане» Пеллегрино оказался лишь полгода назад – он перебрался на «Сан-Сиро» из аргентинского клуба «Платенсе». За игрока «россонери» заплатили тогда 3,5 млн евро.

В этом сезоне молодой футболист сыграл всего лишь в одном матче за «Милан» из всех возможных. Позиция новичка «Салернитаны» на поле – как левый центральный защитник, так и правый.