Колумбийский центрдеф Йерри Мина покинул «Фиорентину». Об этом официально сообщает пресс-служба «фиалок», пожелавшая колумбийцу удачи.

Новым клубом Мины стал «Кальяри». Судя по данным Transfermarkt, с островитянами Мина подписал контракт до конца текущего сезона с опцией автоматического продления ещё на год.

Мина в этом сезоне не сказать, чтобы часто играл в составе «Фиорентины». В его активе всего лишь семь матчей за эту команду.

Напомним, что ранее в карьере защитник, которому ещё всего 29 лет, был игроком «Барселоны» и «Эвертона». Провёл свыше сорока матчей и забил семь голов за сборную Колумбии.