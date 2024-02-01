Манолас близок к возвращению в Серию А

Центральный защитник Костас Манолас близок к возвращению в итальянскую Серию А, где ранее выступал в составе «Ромы» и «Наполи». По информации от журналиста Николо Скиры, грек приближается к трансферу в «Верону».

Напомним, Манолас в данный момент находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Аль-Шарджу». Футболист провёл почти полтора сезона в Объединённых Арабских Эмиратах.

Костас в составе «Ромы» доходил до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Центральный защитник больше всего запомнился победным голом в ворота каталонской «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов того же розыгрыша.