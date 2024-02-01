«Ювентус» может продать Кьезу - названо условие

Туринский «Ювентус» может расстаться с атакующим полузащитником Федерико Кьезой. Как сообщает Gazzetta dello Sport, «старая синьора» продаст летом игрока, если не продлит с ним трудовой договор.

Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025. В качестве альтернативы Кьезе туринский гранд рассматривает нескольких футболистов. Речь идет о Георгии Судакове («Шахтёр»), Доменико Берарди («Сассуоло») и Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 26-летний вингер провел 17 матчей. Федерико записал на свой счет шесть забитых мячей (один – с пенальти) и одну голевую передачу.