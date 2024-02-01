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Чемпионат Италии. Серия А

Теннисист Алькарас высказался о «трансфере» в «Ювентус»

01 Февраля 2024 • 11:33 Комментировать

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который является второй ракеткой в рейтинге АТР, с иронией прокомментировал переход полузащитника «Саутгемптона» и своего тезки Карлоса Алькараса в туринский «Ювентус».

«Буду выкладываться по максимуму. Благодарю за доверие», - написал теннисист в социальных сетях и прикрепил смеющийся эмодзи.

Напомним, что Алькарас перешел в «старую синьору» на правах аренды.

После 22 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 53 балла и находится на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Массимилиано Аллегри отстают от лидирующего «Интера» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Карлос Алькарас
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