Теннисист Алькарас высказался о «трансфере» в «Ювентус»

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который является второй ракеткой в рейтинге АТР, с иронией прокомментировал переход полузащитника «Саутгемптона» и своего тезки Карлоса Алькараса в туринский «Ювентус».

«Буду выкладываться по максимуму. Благодарю за доверие», - написал теннисист в социальных сетях и прикрепил смеющийся эмодзи.

Напомним, что Алькарас перешел в «старую синьору» на правах аренды.

После 22 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 53 балла и находится на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Массимилиано Аллегри отстают от лидирующего «Интера» на одно очко.