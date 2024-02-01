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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» объявил о трансфере бразильского защитника официально

01 Февраля 2024 • 10:45 Комментировать

Центральный защитник бразильского «Палмейраса» Педро Фелипе перебрался в итальянский чемпионат. Новым местом работы 19-летнего южноамериканца стал туринский «Ювентус».

Как информирует пресс-служба «старой синьоры», с талантливым футболистом подписано арендное соглашение до завершения нынешнего сезона. Фелипе проведет остаток сезона за вторую команду «Ювентуса».

«Старая синьора» в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул с миланским «Интером». После 22 туров подопечные Массимилиано Аллегри занимают второе место в таблице, отставая от лидирующих «нерадзурри» на одно очко.

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