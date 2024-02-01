​Весной «Милан» попробует убедить Меньяна продлить контракт

Голкипер «Милана» Майк Меньян стал одним из главных активов клуба в последние годы, на него засматриваются клубы уровнем еще выше, чем «Милан», но руководство итальянского коллектива надеется, что весной оно сможет убедить Майка продлить контракт.

Его нынешнее соглашение истекает в 2026 году, но новый договор может позволить клубу хорошо заработать в случае, если Меньян все-таки решит сменить обстановку, уточняет pianetamilan.it.

Напомним, что Меньян выступает за «Милан» с 2021 года, ранее он защищал во Франции цвета «Лилля». Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.