Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Весной «Милан» попробует убедить Меньяна продлить контракт

01 Февраля 2024 • 03:15 Комментировать

Голкипер «Милана» Майк Меньян стал одним из главных активов клуба в последние годы, на него засматриваются клубы уровнем еще выше, чем «Милан», но руководство итальянского коллектива надеется, что весной оно сможет убедить Майка продлить контракт.

Его нынешнее соглашение истекает в 2026 году, но новый договор может позволить клубу хорошо заработать в случае, если Меньян все-таки решит сменить обстановку, уточняет pianetamilan.it.

Напомним, что Меньян выступает за  «Милан» с 2021 года, ранее он защищал во Франции цвета «Лилля».  Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону» Посчитаем бразильцев: Сравниваем «Зенит» с праймовым «Шахтёром» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 ​Гвардиолу хотят вернуть в «Барселону» 12 лет спустя
Спортивные новости
«Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
03:46 · Италия. Серия А
Аллегри придётся согласиться на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Ювентусе» слухи
03:19 · Италия. Серия А
Бремер: «Не жалею о том, что выбрал «Ювентус», а не «Интер»
03:15 · Италия. Серия А
​Весной «Милан» попробует убедить Меньяна продлить контракт
00:49 · Италия. Серия А
Агент Кварацхелии: «Переговоры с «Наполи» не ведутся»
00:14 · Италия. Серия А
Пьянич: «Аллегри смог воссоздать ДНК «Ювентуса»
31 Января
23:27 · Англия. Чемпионшип
«Ювентус» презентовал Алькараса официально
23:00 · Италия. Серия А
Пьянич: «Дибала – один из лучших среди всех, с кем я играл»
21:51 · Италия. Серия А
Белотти – игрок «Фиорентины» официально
19:30 · Италия. Серия А
«Будете ненавидеть меня»: Маккенни огорчил фанатов «Ювентуса»
19:25 · Италия. Серия А
«Дженоа» выкупил Малиновского у «Марселя» официально
18:47 · Италия. Серия А
«Рома» и «Фиорентина» согласовали аренду Белотти
18:00 · Англия. Чемпионшип
Алькарас прошёл медобследование для перехода в «Ювентус» слухи
17:22 · Италия. Серия А
Ньянг стал игроком «Эмполи» официально
16:00 · Италия. Серия А
​Жером Боатенг завершает переход в клуб Серии А
15:09 · Италия. Серия А
​Сёмин оценил выступления Кварацхелии
Все новости
Рекомендуем