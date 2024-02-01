Агент Кварацхелии: «Переговоры с «Наполи» не ведутся»

Агент Мамука Джугели, представляющий интересы Хвичи Кварацхелии, опроверг информацию о стартовавших переговорах по новому контракту с «Наполи».

Как сообщили итальянские СМИ, 22-летний вингер не может договориться с клубом об условиях нового договора. По словам Джугели, обсуждения сейчас не ведутся.

«В настоящее время мы не ведём серьёзных переговоров с «Наполи» о продлении контракта», – цитирует инсайдер Николо Скира агента.

Действующее соглашение Хвичи Кварацхелии с клубом из Неаполя рассчитан до середины 2027 года. В активе грузинского футболиста пять забитых мячей и пять результативных передач в 28 матчах нынешнего сезона.