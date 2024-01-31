Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пьянич: «Дибала – один из лучших среди всех, с кем я играл»

31 Января 2024 • 23:00 Комментировать
Рома
...
Кальяри
05.02 22:45

Полузащитник Миралем Пьянич поделился мыслями о нападающем «Роме» Пауло Дибале.

Босниец и аргентинец вместе выступали в «Ювентусе» с 2016 по 2020 год, после чего хавбек перебрался в «Барселону». Двумя годами позднее ряды «бьянконери» покинул и Дибала, ушедший в «Рому».

«Мне всегда нравилось играть с Пауло. Я считаю его одним из лучших среди всех, с кем когда-либо играл. Дибала входит в число двух-трёх лучших футболистов Серии А, когда здоров», – приводит Tuttosport слова Пьянича, ныне выступающего в ОАЭ за «Шарджу».

В текущем сезоне Пауло Дибала по шесть раз отметился голом и ассистом, проведя 20 матчей в Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Миралем Пьянич Пауло Дибала Шарджа ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Января
14:00
Шомуродов интересен трём клубам Серии А и командам из Турции
30 Января
03:54
Белотти хочет сменить «Рому» на другой клуб Серии А
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА КАЛЬЯРИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ Посчитаем бразильцев: Сравниваем «Зенит» с праймовым «Шахтёром» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
23:00 · Италия. Серия А
Пьянич: «Дибала – один из лучших среди всех, с кем я играл»
21:51 · Италия. Серия А
Белотти – игрок «Фиорентины» официально
19:30 · Италия. Серия А
«Будете ненавидеть меня»: Маккенни огорчил фанатов «Ювентуса»
19:25 · Италия. Серия А
«Дженоа» выкупил Малиновского у «Марселя» официально
18:47 · Италия. Серия А
«Рома» и «Фиорентина» согласовали аренду Белотти
18:00 · Англия. Чемпионшип
Алькарас прошёл медобследование для перехода в «Ювентус» слухи
17:22 · Италия. Серия А
Ньянг стал игроком «Эмполи» официально
16:00 · Италия. Серия А
​Жером Боатенг завершает переход в клуб Серии А
15:09 · Италия. Серия А
​Сёмин оценил выступления Кварацхелии
14:00 · Италия. Серия А
Шомуродов интересен трём клубам Серии А и командам из Турции эксклюзив
13:32 · Италия. Серия Б
В «Венеции» сообщили, что не получали предложений по Черышеву
13:18 · Италия. Серия А
Политано продлил контракт с «Наполи» официально
11:37 · Италия. Серия А
Мотта не входит в число кандидатов на пост тренера «Барселоны»
10:01 · Англия. Чемпионшип
«Ювентус» близок к трансферу аргентинского полузащитника
09:37 · Италия. Серия А
Шомуродов может сменить клуб в Серии А
Все новости
Рекомендуем