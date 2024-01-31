Пьянич: «Дибала – один из лучших среди всех, с кем я играл»

Полузащитник Миралем Пьянич поделился мыслями о нападающем «Роме» Пауло Дибале.

Босниец и аргентинец вместе выступали в «Ювентусе» с 2016 по 2020 год, после чего хавбек перебрался в «Барселону». Двумя годами позднее ряды «бьянконери» покинул и Дибала, ушедший в «Рому».

«Мне всегда нравилось играть с Пауло. Я считаю его одним из лучших среди всех, с кем когда-либо играл. Дибала входит в число двух-трёх лучших футболистов Серии А, когда здоров», – приводит Tuttosport слова Пьянича, ныне выступающего в ОАЭ за «Шарджу».

В текущем сезоне Пауло Дибала по шесть раз отметился голом и ассистом, проведя 20 матчей в Серии А.