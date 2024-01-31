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Чемпионат Италии. Серия А

Белотти – игрок «Фиорентины» официально

31 Января 2024 • 21:51 Комментировать

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти официально перешёл в «Фиорентину». Правда, защищать цвета флорентийцев Андреа будет в рамках арендного соглашения – оно рассчитано до конца текущего сезона. Соцсети «фиалок» уже представили знаменитого новичка.

Напомним, что Белотти в этом сезоне забил за «Рому» шесть мячей во всех официальных турнирах, из них три – в Лиге Европы и ещё три гола и два ассиста – в рамках чемпионата Италии.

«Фиорентина» идёт на шестом месте турнирной таблицы Серии А и является прямым конкурентом «Ромы». У «фиалок» 34 очка, но на игру меньше, чем у римлян, у которых 35 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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