Нападающий «Ромы» Андреа Белотти официально перешёл в «Фиорентину». Правда, защищать цвета флорентийцев Андреа будет в рамках арендного соглашения – оно рассчитано до конца текущего сезона. Соцсети «фиалок» уже представили знаменитого новичка.

Напомним, что Белотти в этом сезоне забил за «Рому» шесть мячей во всех официальных турнирах, из них три – в Лиге Европы и ещё три гола и два ассиста – в рамках чемпионата Италии.

«Фиорентина» идёт на шестом месте турнирной таблицы Серии А и является прямым конкурентом «Ромы». У «фиалок» 34 очка, но на игру меньше, чем у римлян, у которых 35 баллов.