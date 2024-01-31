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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» выкупил Малиновского у «Марселя» официально

31 Января 2024 • 19:25 Комментировать

Клуб итальянской Серии А, «Дженоа» выкупил у «Марселя» 30-летнего украинского полузащитника Руслана Малиновского. Об этом сообщает пресс-служба генуэзцев, а по данным Transfermarkt сумма выкупа игрока у провансальцев составила 7 млн евро.

Напомним, что в Марселе Малиновский оказался зимой 2023 года, но сначала в рамках аренды из «Аталанты». Летом Малиновский уже полноценно перебрался в «Марсель», но в клубе так и не заиграл и ближе к концу августа был отдан в аренду в «Дженоа».

В этом сезоне Малиновский сыграл в 21 матче за «Дженоа» во всех турнирах, оформил два гола и два ассиста в официальных матчах.

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