«Рома» и «Фиорентина» согласовали аренду Белотти

Известный журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио сообщает, что «Рома» и «Фиорентина» согласовали аренду нападающего Андреа Белотти. Соглашение по игроку будет краткосрочным – всего лишь до окончания текущего футбольного сезона.

Отмечается, что за аренду «фиалки» заплатят 750 тыс. евро, однако права выкупа футболиста у флорентийского клуба не будет.

Также сообщается, что Белотти уже на пути в Тоскану, а медицинские формальности нападающий пройдёт завтра, 1 февраля.

На счету Белотти в этом сезоне шесть голов, которые он оформил в 22 матчах за «Рому».

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