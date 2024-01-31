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Чемпионат Италии. Серия А

Ньянг стал игроком «Эмполи» официально

31 Января 2024 • 17:22 Комментировать

Сенегальский нападающий Мбайе Ньянг стал игроком аутсайдера итальянской Серии А – «Эмполи».

Форварду 29 лет, в этом сезоне в 20 матчах за турецкий «Адана Демирспор» он отличился восемью голами и двумя голевыми передачами. Контракт с новым клубом Ньянг подписал до конца текущего сезона. В Турции он провёл последние полгода карьеры.

Напомним, что «Эмполи» - один из главных аутсайдеров итальянского чемпионата. Команда идёт лишь на 19-м месте с 17 баллами, ниже только один клуб – это «Салернитана».

Кстати, ранее сообщалось, что сенегалец желает покинуть свой турецкий клуб из-за проблем с выплатами зарплаты.

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