Сенегальский нападающий Мбайе Ньянг стал игроком аутсайдера итальянской Серии А – «Эмполи».

Форварду 29 лет, в этом сезоне в 20 матчах за турецкий «Адана Демирспор» он отличился восемью голами и двумя голевыми передачами. Контракт с новым клубом Ньянг подписал до конца текущего сезона. В Турции он провёл последние полгода карьеры.

Напомним, что «Эмполи» - один из главных аутсайдеров итальянского чемпионата. Команда идёт лишь на 19-м месте с 17 баллами, ниже только один клуб – это «Салернитана».

Кстати, ранее сообщалось, что сенегалец желает покинуть свой турецкий клуб из-за проблем с выплатами зарплаты.