​Жером Боатенг завершает переход в клуб Серии А

Опытный защитник Жером Боатенг будет играть в Италии. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, 35-летний футболист подпишет контракт с «Салернитаной» как минимум на шесть месяцев.

Отмечается, что в течение четверга Боатенг пройдёт медицинское обследование. Если всё пройдёт хорошо, то защитник поставит подписи в трудовом соглашении.

Напомним, что с лета Жером Боатенг пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Лиона».

«Салернитана» на текущий момент занимает последнее, двадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.