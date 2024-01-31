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Чемпионат Италии. Серия А

​Жером Боатенг завершает переход в клуб Серии А

31 Января 2024 • 16:00 Комментировать

Опытный защитник Жером Боатенг будет играть в Италии. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, 35-летний футболист подпишет контракт с «Салернитаной» как минимум на шесть месяцев.

Отмечается, что в течение четверга Боатенг пройдёт медицинское обследование. Если всё пройдёт хорошо, то защитник поставит подписи в трудовом соглашении.

Напомним, что с лета Жером Боатенг пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Лиона».

«Салернитана» на текущий момент занимает последнее, двадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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