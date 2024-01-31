​Сёмин оценил выступления Кварацхелии

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о выступлениях полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Отвечая на вопрос о том, переживает ли Хвича так называемый «синдром второго сезона», Сёмин сказал Sport24, что это является естественным процессом.

«Из чемпионского состава ушли определённые игроки, и заменить их полностью не смогли. Но не вижу особенно большой проблемы для Хвичи. Естественно, стал чуть хуже играть. Ему просто нужно понять требования нового тренера», - отметил опытный специалист.

В сезоне 2023/2024 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 28 официальных матчей. В них грузинский полузащитник записал на свой счёт пять голов и пять результативных передач на партнёров.

Стоит сказать, что в своё время Сёмин пересекался с Кварацхелией в «Локомотиве».