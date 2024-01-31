Нападающий «Кальяри» Элдор Шомуродов в скором времени может оказаться в другой команде из итальянской Серии А. Напомним, за свой нынешний клуб узбек выступает на правах аренды из «Ромы». При этом форвард недоволен количеством игровой практики и хочет сменить клубную прописку.

По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в аренде 28-летнего Шомуродова заинтересованы такие клубы, как «Салернитана», «Эмполи» и «Дженоа», которая в 2020 году стала первой европейской командой в карьере Элдора. Также в услугах нападающего заинтересованы неназванные клубы из Турции.

Отмечается, что сам игрок и его окружение предпочитают вариант с переходом в «Салернитану». Команда занимает 20 место в Серии А, поэтому у него будет больше шансов получить стабильную игровую практику.