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Чемпионат Италии. Серия А

Шомуродов интересен трём клубам Серии А и командам из Турции эксклюзив

31 Января 2024 • 14:00 Комментировать
Эмполи
...
Дженоа
03.02 17:00

Нападающий «Кальяри» Элдор Шомуродов в скором времени может оказаться в другой команде из итальянской Серии А. Напомним, за свой нынешний клуб узбек выступает на правах аренды из «Ромы». При этом форвард недоволен количеством игровой практики и хочет сменить клубную прописку.

По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в аренде 28-летнего Шомуродова заинтересованы такие клубы, как «Салернитана», «Эмполи» и «Дженоа», которая в 2020 году стала первой европейской командой в карьере Элдора. Также в услугах нападающего заинтересованы неназванные клубы из Турции.

Отмечается, что сам игрок и его окружение предпочитают вариант с переходом в «Салернитану». Команда занимает 20 место в Серии А, поэтому у него будет больше шансов получить стабильную игровую практику.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Эмполи Дженоа Кальяри Салернитана Элдор Шомуродов трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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