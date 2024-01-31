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Чемпионат Италии. Серия А

Политано продлил контракт с «Наполи» официально

31 Января 2024 • 13:18 Комментировать

Атакующий полузащитник Маттео Политано подписал новый трудовой договор с «Наполи», об этом рапортует пресс-служба неаполитанского клуба. Контракт между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года.

Политано – воспитанник академии «Ромы». Цвета «Наполи» хавбек защищает с 2020 года.

В нынешнем сезоне Маттео принял участие в 29 поединках во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач.

«Наполи» неудачно выступает в текущем розыгрыше Серии А. После 21 тура команда с 32 баллами занимает лишь девятое место в турнирной таблице.

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Наполи Маттео Политано
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