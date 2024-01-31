Атакующий полузащитник Маттео Политано подписал новый трудовой договор с «Наполи», об этом рапортует пресс-служба неаполитанского клуба. Контракт между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года.

Политано – воспитанник академии «Ромы». Цвета «Наполи» хавбек защищает с 2020 года.

В нынешнем сезоне Маттео принял участие в 29 поединках во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач.

«Наполи» неудачно выступает в текущем розыгрыше Серии А. После 21 тура команда с 32 баллами занимает лишь девятое место в турнирной таблице.