Мотта не входит в число кандидатов на пост тренера «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Тьяго Мотта в данный момент не входит в число кандидатов на пост главного тренера команды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, наставник «Болоньи» сейчас не входит в шорт-лист «сине-гранатовых».

Напомним, нынешний тренер «Барселоны» Хави Эрнандес объявил о том, что покинет команду в конце сезона. Руководство клуба активно изучает варианты на замену испанскому специалисту. Среди кандидатов ранее числились три немецких тренера – Юрген Клопп, Юлиан Нагельсманн и Томас Тухель. Также изучаются кандидатуры Мичела и Микеля Артеты.

«Болонья» Мотты в данный момент идёт на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.