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Мотта не входит в число кандидатов на пост тренера «Барселоны»

31 Января 2024 • 11:37 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
1 1.35 X 5.50 2 8.50
Через 9 ч. 13 мин.

Бывший полузащитник «Барселоны» Тьяго Мотта в данный момент не входит в число кандидатов на пост главного тренера команды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, наставник «Болоньи» сейчас не входит в шорт-лист «сине-гранатовых».

Напомним, нынешний тренер «Барселоны» Хави Эрнандес объявил о том, что покинет команду в конце сезона. Руководство клуба активно изучает варианты на замену испанскому специалисту. Среди кандидатов ранее числились три немецких тренера – Юрген Клопп, Юлиан Нагельсманн и Томас Тухель. Также изучаются кандидатуры Мичела и Микеля Артеты.

«Болонья» Мотты в данный момент идёт на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.

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