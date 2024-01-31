Шомуродов может сменить клуб в Серии А

Форвард столичной «Ромы» Элдор Шомуродов может сменить клубную прописку. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Грач Хачатрян, новым местом работы нападающего может стать «Салернитана». Стороны обсуждают аренду до завершения нынешнего сезона.

Со старта текущей игровой кампании Шомуродов выступает за другой итальянский клуб – «Кальяри». В нынешнем розыгрыше Серии А форвард принял участие в 11 встречах, в которых записал на свой счет две голевые передачи.

После 22 туров чемпионата Италии «Салернитана» набрала всего 12 баллов. Команда замыкает турнирную таблицу Серии А.