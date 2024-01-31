Арустамян: «У «Наполи» будет провальный сезон»

Известный футбольный журналист Нобель Арустамян высказался о результатах «Наполи» в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«У «Наполи» будет провальный сезон, маловероятно, что команда попадёт в ЛЧ. В Италии предполагали, что, как только «Наполи» возьмёт скудетто, ближайшие годы их ждёт катастрофа», - приводятся слова Арустамяна на ютуб-канале Геннадия Орлова.

Неаполитанский коллектив провально выступает в нынешнем сезоне чемпионата Италии. После 21 тура команда набрала 32 балла и располагается лишь на девятом месте в турнирной таблице. В плей-офф Лиги чемпионов «Наполи» встретится с мюнхенской «Баварией».