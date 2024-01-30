Бышовец: «У Гасперини теперь другое мнение об игре Миранчука»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился комментарием об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчука приняла «Аталанта». К тому же у Гасперини теперь другое мнение об игре Алексея. Выступления Миранчука влияют на качество игры «Аталанты», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Как считает эксперт, уровень Миранчука — основной состав «Аталанты». Тренер считает, что отсутствие ряда футболистов из-за травм не влияет на позиции хавбека.

В текущей кампании 28-летний Миранчук принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя голами и записал на свой счет пять ассистов.