​Галлас объяснил, что нужно Моуринью для успеха

Экс-футболист «Челси» Уильям Галлас высказался о будущем известного тренера Жозе Моуринью.

Стоит напомнить, что недавно Моуринью был уволен из «Ромы» по причине плохих результатов команды.

«Я думаю, что в Жозе есть что-то особенное. Думаю, у него может быть ещё один важный момент в качестве тренера, ещё один последний танец. Всё зависит от игроков, которые у него будут. Жозе нужны игроки-воины. Ему нужны футболисты, которые будут бороться за него, но при этом будут достаточно велики, чтобы выдерживать критику со стороны тренера. Я уже говорил, что новое поколение игроков отличается от поколения, которым Жозе успешно руководил в «Челси», «Реале» и «Интере». Сейчас многие не принимают критику.

Для последнего танца Жозе должен оказаться в клубе с игроками, которые готовы работать с той же интенсивностью, что и он. Не забывайте, что фанаты «Ромы» обожали его, несмотря на увольнение. Они рисовали баннеры, в которых критиковали своих игроков и обвиняли их в том, что им не хватает смелости для побед с Моуринью», - сказал Галлас Genting Casino.