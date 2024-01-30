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Чемпионат Италии. Серия А

Фергюсон может перейти в «Милан» или «Ювентус»

30 Января 2024 • 13:59 Комментировать

Шотландский хавбек Льюис Фергюсон, выступающий в Серии А за «Болонью», попал в сферу интересов нескольких итальянских клубов. Об этом сообщили журналисты Football-Italia.

По информации источника, в споре за 24-летнего полузащитника сойдутся туринский «Ювентус», римский «Лацио» и «Милан». Борьба за игрока начнется ближе к летнему трансферному окну.

Цвета «Болоньи» Фергюсон защищает с 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне шотландец провел 22 встречи, записав себе в актив четыре забитых мяча и три голевые передачи.

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