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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нацелился на экс-нападающего «Баварии»

30 Января 2024 • 12:33 Комментировать

Форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзее может пойти на повышение и продолжить карьеру в более статусном итальянском клубе. По информации журналистов Football-Italia, подписать 22-летнего игрока хочет «Милан».

«Россонери» планируют заполучить Зиркзее в летнее трансферное окно. Руководство клуба готово выделить за переход игрока 50-60 миллионов евро.

Зиркзее защищает цвета «Болоньи» с 2022 года. В нынешнем сезоне Джошуа принял участие в 23 поединках, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и четыре голевые передачи. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов.

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