Руководство «Фиорентины» может усилить состав чемпионом мира в последние дни зимнего трансферного окна.

По информации журналиста Хермана Гарсиа Грова, «фиалки» заинтересованы в приобретении аргентинского полузащитника Тьяго Альмады. Сообщается, что в «Атланте Юнайтед», за которую выступает атакующий игрок, выставили ценник в размере 25 миллионов евро за Тьяго. Иные условия возможной сделки не разглашаются.

Напомним, что Альмада выступает за клуб МЛС с февраля 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего победителя катарского чемпионата мира в 27 миллионов евро.