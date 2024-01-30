«Рома» выиграла два матча подряд после отставки Моуринью

В рамках 22-го тура чемпионата Италии «Роме» противостояла «Салернитана». Встреча завершилась победой столичного коллектива со счетом 2:1.

Стоит отметить, что римская команда одержала вторую победу подряд после отставки португальца Жозе Моуринью. В настоящий момент пост главного тренера «волков» занимает бывший полузащитник клуба Даниэле де Росси.

Напомним, что в предыдущем туре «Рома» отпраздновала успех в матче с «Вероной» (2:1).

По итогам 22 туров чемпионата Италии команда набрала 35 баллов и занимает пятое место. Контракт с де России рассчитан до завершения нынешнего сезона.