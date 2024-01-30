Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси – об игроке «Ромы»: «Он смертельно опасен»

30 Января 2024 • 09:07 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси поделился мнением об игре центрфорварда команды Ромелу Лукаку после поединка чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:1).

«Ромелу много боролся и работал на благо команды. Я доволен его выступлением. Если Лукаку находит брешь в обороне соперника, тогда он становится смертельно опасным. Мне было приятно наблюдать за его игрой в прошедшей встрече», - передает слова специалиста пресс-служба римского клуба.

Напомним, что де Росси недавно сменил у руля «Ромы» португальского специалиста Жозе Моуринью.

После 22 туров «волки» с 35 баллами занимают пятое место в таблице Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Даниэле Де Росси Ромелу Лукаку ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» Что ждёт «Ливерпуль» после ухода Клоппа Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» ​«Манчестер Сити» узнал соперника: Результаты жеребьёвки Кубка Англии Балотелли «выбрал» между Байденом и Путиным, но затем удалил публикацию Назван будущий клуб Осимхена
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Января
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» назвал «Манчестер Юнайтед» стоимость Бремера
09:12 · Италия. Серия А
«Рома» выиграла два матча подряд после отставки Моуринью
09:07 · Италия. Серия А
Де Росси – об игроке «Ромы»: «Он смертельно опасен»
08:37 · Италия. Серия А
«Атлетико» готовится объявить о переходе нападающего «Ювентуса»
08:23 · Англия. Чемпионшип
«Лацио» нацелился на английского форварда
05:22 · Италия. Серия А
​Тольдо: «Меньян всё сделал правильно»
04:27 · Италия. Серия А
​Сын Зеедорфа заблистал в юношеской команде «Милана»
03:54 · Италия. Серия А
Белотти хочет сменить «Рому» на другой клуб Серии А
03:13 · Италия. Серия А
Кристанте: «Уход Моуринью – это печально, но у де Росси есть свои идеи»
03:01 · Италия. Серия А
​Де Врей: «Мне не терпится сыграть против «Ювентуса»
02:51 · Италия. Серия А
Де Росси рассказал, что его не устраивает в игре «Ромы»
02:25 · Италия. Серия А
​Ди Канио: «Уверен, что Аллегри будет доволен ничьей в матче с «Интером»
02:15 · Италия. Серия А
«Удинезе» не отпустил Самарджича в «Ювентус»
01:02 · Италия. Серия А
Конте готов возглавить «Милан» слухи
00:46 · Италия. Серия А
«Рома» обыграла аутсайдера, реализовав почти всё, что удалось создать 1
Все новости
Рекомендуем