Де Росси – об игроке «Ромы»: «Он смертельно опасен»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси поделился мнением об игре центрфорварда команды Ромелу Лукаку после поединка чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:1).

«Ромелу много боролся и работал на благо команды. Я доволен его выступлением. Если Лукаку находит брешь в обороне соперника, тогда он становится смертельно опасным. Мне было приятно наблюдать за его игрой в прошедшей встрече», - передает слова специалиста пресс-служба римского клуба.

Напомним, что де Росси недавно сменил у руля «Ромы» португальского специалиста Жозе Моуринью.

После 22 туров «волки» с 35 баллами занимают пятое место в таблице Серии А.