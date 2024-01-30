«Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе

Мадридский «Реал» до сих пор не согласовал трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как сообщает Defensa Central, «королевский» клуб имеет альтернативный вариант на случай срыва перехода 25-летнего француза.

Если испанскому гранду не удастся договориться с Мбаппе, то клуб переключит свое внимание на нападающего сборной Португалии и «Милана» Рафаэла Леау. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро. Конкурентами «сливочных» в споре за Леау являются «ПСЖ» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне форвард сыграл 26 матчей за «россонери», в которых записал на свой счет шесть голов и шесть ассистов.

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