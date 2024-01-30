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«Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе

30 Января 2024 • 08:43 Комментировать

Мадридский «Реал» до сих пор не согласовал трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Как сообщает Defensa Central, «королевский» клуб имеет альтернативный вариант на случай срыва перехода 25-летнего француза.

Если испанскому гранду не удастся договориться с Мбаппе, то клуб переключит свое внимание на нападающего сборной Португалии и «Милана» Рафаэла Леау. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро. Конкурентами «сливочных» в споре за Леау являются «ПСЖ» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне форвард сыграл 26 матчей за «россонери», в которых записал на свой счет шесть голов и шесть ассистов.

Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан ПСЖ Килиан Мбаппе Рафаэл Леау трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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