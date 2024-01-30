​Тольдо: «Меньян всё сделал правильно»

Бывший голкипер миланского «Интера» Франческо Тольдо похвалил Майка Меньяна за его поступок в игре с «Удинезе». Французский голкипер «Милана» покинул поле после того, как его несколько раз оскорбили на расовой почве в первом тайме матча. Тольдо считает, что он все сделал правильно.

- В мои времена тоже было такое, невоспитанные люди. Я думаю, что ситуация улучшилась. Мне кажется, на стадионах стало больше человечности и взаимного уважения. Н о отдельные случаи есть. Меньян хорошо сделал, что ушел с поля и привлек к этой ситуации внимание, - цитирует слова бывшего голкипера pianetamilan.it.