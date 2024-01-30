​Сын Зеедорфа заблистал в юношеской команде «Милана»

Его имя - Дензель, и, возможно, не все знают американского актера Дензеля Вашингтона, в честь которого его назвали - но все знают его фамилию. Зеедорф, Дензель Зеедорф, может стать вскоре важным активом «Милана».

Сын Кларенса и бразильянки Лювианы блистает в юношеской команде итальянского клуба, но признает - гены матери в нем сильнее, и потому, помимо неутомимой трудоспособности Зеедорфа, в нем есть и отличные технические задатки. И он намерен выступать за бразильскую, а не нидерландскую сборную.

- Я говорю на португальском, но не говорю на нидерландском. Я люблю бразильцев и их культуру. Я живу этой культурой, - цитирует слова Зеедорфа-младшего Globo Esporte.