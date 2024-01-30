Белотти хочет сменить «Рому» на другой клуб Серии А

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти намерен перебраться в «Фиорентину».

30-летний футболист вынужден довольствоваться ролью запасного, чем не слишком доволен. Как известно, интерес к Белотти проявляет «Фиорентина». По информации журналиста Альфредо Педуллы, форварда привлекает такой вариант продолжения карьеры – он активно настаивает на трансфере.

Андреа Белотти отыграл 22 матча за «Рому» в текущем сезоне, отметившись шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В стартовом составе игрок вышел лишь десять раз.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Белотти в 6 млн евро. Контракт итальянца с «Ромой» рассчитан до середины 2025 года.