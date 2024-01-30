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Чемпионат Италии. Серия А

Кристанте: «Уход Моуринью – это печально, но у де Росси есть свои идеи»

30 Января 2024 • 03:13 Комментировать
Салернитана
1:2
Рома

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте рассказал о том, как повлияла на команду тренерская перестановка.

В двух стартовых матчах при Даниэле де Росси римляне одержали две победы, обыграв «Верону» и «Салернитану» (дважды 2:1). Итальянский специалист сменил уволенного ранее Жозе Моуринью.

«Конечно, уход Моуринью – это печально, у нас были хорошие отношения с ним, при нём мы выиграли трофеи. Но таков футбол: если что-то идёт не так, то расплачивается тренер.

Теперь мы должны отдать все силы под руководством де Росси. У него есть свои идеи, и он уже показал нам, что хочет видеть в стадии владения мячом, объяснил другие вещи. Важно, что мы начали новую главу с двух побед», – поведал в интервью DAZN Кристанте.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Даниэле Де Росси Бриан Кристанте ещё теги

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