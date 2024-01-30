​Де Врей: «Мне не терпится сыграть против «Ювентуса»

Центральным матчем следующего, двадцать третьего тура итальянского чемпионата станет встреча двух лидеров чемпионата - «Интера» и туринского «Ювентуса». Защитник «Интера» Стефан де Врей признался, что ему не терпится поскорее сыграть в этом матче.

- Мне не терпится сыграть в этом матче. Результаты прошлого уик-энда оказались для нас положительными, но мы стараемся смотреть на наши результаты и не обращать внимание на других, - цитирует слова нидерландского защитника pianetamilan.it.

Матч между лидерами итальянского чемпионата состоится в воскресенье, четвертого февраля.