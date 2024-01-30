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Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси рассказал, что его не устраивает в игре «Ромы»

30 Января 2024 • 02:51 Комментировать
Салернитана
1:2
Рома

«Рома» обыграла «Салернитану» во втором матче под руководством Даниэле де Росси.

Римляне набрали три очка во встрече с аутсайдером, но испытали проблемы – по воротам соперника было нанесено лишь пять ударов. Победу гостям принесли точные удары Пауло Дибалы (с пенальти) и Лоренцо Пеллегрини во втором тайме.

«Я сказал игрокам, что мы можем не нанести ни одного удара по воротам, если будем владеть мячом, медленно его перемещая, не пытаясь разрушить линию обороны соперников. Если же мы доминируем во владении, но находим правильные моменты для обострения, то остановить нас будет непросто. Это то, над чем следует работать. Нужно лучше понимать, когда следует обострить, а когда лучше сыграть надёжнее», – сказал в интервью DAZN де Росси, сменивший в «Роме» Жозе Моуринью.

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Рома Даниэле Де Росси Салернитана ещё теги

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