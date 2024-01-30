«Рома» обыграла аутсайдера, реализовав почти всё, что удалось создать

«Рома» провела второй матч под руководством Даниэле де Росси и снова победила с минимальным перевесом. В гостях у главного аутсайдера, «Салернитаны», «волки» забили два гола, нанеся всего три удара по воротам. Попытку Ромелу Лукаку успел блокировать защитник. У противника отличные удары у Домагоя Брадарича и Лума Чауны - голкипер выручил.

Сразу после перерыва гости заработали пенальти за игру рукой. Пауло Дибала пробил под левую штангу, а вратарь прыгнул не туда. Рик Карсдорп прицельно сыграл справа к линии вратарской, и Лоренцо Пеллегрини в касание удвоил счет. В ответ Григорис Кастанос в центре штрафной результативно сыграл головой - 1:2. В оставшееся время голкипер Руй Патрисиу не раз выручал и помог гостям победить.

«Салернитана» после четвертой «баранки» подряд остается последней, противник уже пятый.