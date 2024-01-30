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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» обыграла аутсайдера, реализовав почти всё, что удалось создать

30 Января 2024 • 00:46 Комментировать
Салернитана
1:2
Рома
окончен

«Рома» провела второй матч под руководством Даниэле де Росси и снова победила с минимальным перевесом. В гостях у главного аутсайдера, «Салернитаны», «волки» забили два гола, нанеся всего три удара по воротам. Попытку Ромелу Лукаку успел блокировать защитник. У противника отличные удары у Домагоя Брадарича и Лума Чауны - голкипер выручил.

Сразу после перерыва гости заработали пенальти за игру рукой. Пауло Дибала пробил под левую штангу, а вратарь прыгнул не туда. Рик Карсдорп прицельно сыграл справа к линии вратарской, и Лоренцо Пеллегрини в касание удвоил счет. В ответ Григорис Кастанос в центре штрафной результативно сыграл головой - 1:2. В оставшееся время голкипер Руй Патрисиу не раз выручал и помог гостям победить.

«Салернитана» после четвертой «баранки» подряд остается последней, противник уже пятый.

Протокол игры  
Салернитана1:2Рома
  51'Дибала Пауло (0:1)
  66'Пеллегрини Лоренцо (0:2)
(1:2) Кастанос Григорис70'  
Очоа ГильермоПьероцци Никколо  44' 79' (Дзаноли Алессандро ( 79') Дьомбер Норберт 73' (Иквуемеси Чуквубуикем ( 73') Данилюк ФлавиусСамбья Саломон 62' (Мартеджани Агустин ( 62') Брадарич ДомагойБашич Тома 62' (Кастанос Григорис ( 62') Маджоре ДжулиоЧауна ЛумКандрева Антонио  87'Сими Нванкво 73' (Ловато Маттео ( 73')
Запасные: Бронн ДиланКостиль БенуаСтюарт ТриванБотхейм ЭрикСфайт Андрес ЭмилФиорилло ВинченцоЛенговски Матеуш
Патрисиу Руй  89'Карсдорп РикМанчини ДжанлукаЛьоренте ДиегоКристенсен РасмусБове ЭдоардоКристанте БрианПеллегрини Лоренцо  45' 88' (Хуйсен Дин ( 88') Дибала Пауло  84' 71' (Ауа Уссем ( 71') Лукаку РомелуЭль-Шаарави Стефан 79' (Залевски Никола ( 79')
Запасные: Боер ПьетроБелотти АндреаОливерас ЖанЧелик ЗекиПагано РиккардоПисилли НикколоСвилар МилеКошта Жоау
29 января. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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