Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аршавин сравнил Головина и Миранчука

29 Января 2024 • 23:11 Комментировать
Марсель
2:2
Монако

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин сравнил Александра Головина и Алексея Миранчука.

«По качествам больше нравится Головин. Для меня Леша немного статичен, много играет на месте, а Головин больше движения делает с мячом и проникновений. Леша — это на пятачке обыграть, скрытую передачу отдать, навес», — рассказал Аршавин, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Экс-капитан сборной России также отметил, что Миранчук и Головин являются разными по статусу игроками.

Напомним, что оба игрока провели по 18 матчей в рамках всех турниров нынешнего сезона. Александр Головин в составе «Монако» забил пять голов при четырёх ассистах, а Миранчук стал автором трёх мячей при пяти результативных передачах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Алексей Миранчук Александр Головин ещё теги

Новости по матчу

28 Января
14:24
Игрок «Монако» Головин: «Считаю, что даже в меньшинстве мы ничем не уступали «Марселю»
01:00
«Монако» не проиграл «Марселю», проведя почти весь матч в меньшинстве
27 Января
23:54
Обамеянг забил свой 12-й гол в сезоне
23:17
«Монако» Головина остался в меньшинстве в матче с «Марселем»
22:30
«Марсель» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
22:19
Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «Марселем»
15:15
Ставка и прогноз на матч Марсель – Монако французской Лиги 1 – 27 января 2024
04:15
«Арсенал» может отпустить Виейра в аренду
02:44
Марсель - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Января
16:42
Бесплатная ставка и прогноз на матч Марсель — Монако чемпионата Франции — 27 января 2024
25 Января
15:14
Каррера: «Яркая игра в Лиге чемпионов поспособствует ещё большему вниманию к Головину»
24 Января
21:35
Борис Игнатьев: «Если будет серьёзный вызов, то, наверное, Головин рискнет»
15:08
В «Марселе» опровергли информацию об интересе к Тикнизяну
22 Января
15:02
Гришин оценил вклад Рыболовлева в развитие «Монако»
21 Января
14:36
Сёюнджу интересен «Порту», «Монако» и «Фулхэму», но турок хочет перейти в другой клуб
19 Января
13:06
Каррера: «Головин входит в число лучших игроков Европы»
18 Января
14:09
Испанский журналист: «Уверен, клубы Ла Лиги следят за Головиным»
16 Января
19:16
Журналист из Франции: Головин — лучший футболист «Монако»
14 Января
14:05
«Аль-Хиляль» готов заплатить 20 миллионов евро за бывшего защитника «Атлетико»
10:12
Трансфер Дойга в «Марсель» на грани срыва
04 Января
10:40
Сёмин: «Многим игрокам стоит брать пример с Головина, и не только российским»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать Кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле» - пять топовых кандидатур Какие есть варианты у Клоппа после ухода из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Что ждёт «Ливерпуль» после ухода Клоппа Тренер «Лас-Пальмаса» – о дисквалификации Беллингема: «В «Реале» никогда не ищут оправданий» Хави: «Даже резервный судья сказал мне, что это чистый пенальти» Источник: Артета решил покинуть «Арсенал» «Он вернётся»: Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» Месси выбрал нового тренера для «Барселоны»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона Кто может сменить Хави в «Барселоне» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави — о VAR: «Это позор!» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации «Амур» в результативном матче с 13 голами переиграл «Металлург» в КХЛ ЦСКА уверенно разобрался с «Северсталью» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
78 мин
Салернитана Салернитана
Рома Рома
0
2
5.20 3.70 1.71
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
29 Января
23:11 · Италия. Серия А
Аршавин сравнил Головина и Миранчука
21:39 · Италия. Серия А
«Милан» планирует подписать защитника сборной Турции
20:40 · Италия. Серия А
«Дженоа» подпишет Малиновского и Витора Оливейру из «Марселя» слухи
19:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» подпишет молодого защитника из «Палмейраса» слухи
19:17 · Англия. Чемпионшип
​«Лестер» закрывает трансфер хавбека «Интера» - названы условия
18:30 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Краснодара» Ботхейм близок к переходу в «Мальмё» слухи
18:15 · Италия. Серия А
«Хайдук» подтвердил переход Брекало официально
18:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев лично летал в Италию, чтобы просмотреть игрока «Специи» 1
17:54 · Италия. Серия А
Вингер «Фиорентины» Йосип Брекало пополнит ряды «Хайдука» слухи
17:37 · Италия. Серия А
​Жером Боатенг близок к переходу в клуб Серии А
15:40 · Италия. Серия А
«Рома» может усилиться бывшим игроком «Ювентуса»
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Барселона» или «Манчестер Юнайтед»: назван самый популярный клуб в соцсетях
14:10 · Италия. Серия А
Трансфер Мойзе Кина в «Атлетико» может помочь «Ювентусу» купить хавбека «матрасников»
13:19 · Италия. Серия А
Каррера: «Решение Миранчука остаться в «Аталанте» было правильным»
13:00 · Италия. Серия А
Когда закрывается зимнее трансферное окно в Италии
Все новости
Рекомендуем