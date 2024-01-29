Аршавин сравнил Головина и Миранчука

Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин сравнил Александра Головина и Алексея Миранчука.

«По качествам больше нравится Головин. Для меня Леша немного статичен, много играет на месте, а Головин больше движения делает с мячом и проникновений. Леша — это на пятачке обыграть, скрытую передачу отдать, навес», — рассказал Аршавин, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Экс-капитан сборной России также отметил, что Миранчук и Головин являются разными по статусу игроками.

Напомним, что оба игрока провели по 18 матчей в рамках всех турниров нынешнего сезона. Александр Головин в составе «Монако» забил пять голов при четырёх ассистах, а Миранчук стал автором трёх мячей при пяти результативных передачах.