«Милан» планирует подписать защитника сборной Турции

«Милан» заинтересован в покупке защитника «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии и сборной Турции Мериха Демирала, об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети.

По данным источника, итальянцы согласовали контракт с игроком, теперь лишь осталось договориться клубам.

Контракт 25-летнего футболиста с командой из Джидды рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Демирал принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.